Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στο ποδοπάτημα κατά την διάρκεια της κηδείας του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στην πόλη Κερμάν, ενώ οι επικήδειες εκδηλώσεις και ο ενταφιασμός του αναβλήθηκαν λόγω της σημερινής τραγωδίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

«Δυστυχώς, 32 συμπατριώτες μας έχασαν την ζωή τους σε αυτό το στάδιο της πορείας του φερέτρου του Σουλεϊμανί», ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ο Πιρ Χοσέιν Κουλιβάντ, επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας εκτάκτων περιστατικών, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 190, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Another video from Solleimani’s funeral stampede, #Kerman #Iran

Sources claiming the death toll rises to 35. pic.twitter.com/Vrs6W947KA

