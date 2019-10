Βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση εξόντωσης του αλ Μπαγκνάντι

Το Πεντάγωνο δημοσίευσε βίντεο από την επιχείρηση εξολόθρευσης του ηγέτη του ISIS Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψε κάμερα των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, μια ομάδα από στρατιώτες κατευθύνεται σε ένα μεγάλο κτήριο, στο οποίο κρυβόταν ο αυτοαποκαλούμενος «χαλίφης» του Ισλαμικού Κράτους.

Ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκνάντι προσπάθησε να διαφύγει μέσω τούνελ ωστόσο φαίνεται να αντιλήφθηκε πως δεν θα βγει ζωντανός και έτσι πυροδότησε μια ζώνη με εκρηκτικά που φορούσε.

Η έκρηξη σκότωσε τόσο τον ίδιο, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ, όπως και τρία παιδιά που ήταν μαζί του.

Νεκρές είναι και δύο σύζυγοι του ηγέτη της τρομοκρατικής ομάδας, οι οποίες φορούσαν επίσης γιλέκα με εκρηκτικά αλλά δεν τα ενεργοποίησαν.

#BREAKING #US army has published a video from the operation to kill #ISIS leader Al Baghdadi pic.twitter.com/MSuTSit6Wi

— Guy Elster (@guyelster) October 30, 2019