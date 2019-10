Ο Ερντογάν έπαθε… Τραμπ: Τώρα λέει ότι θα συναντήσει τους Πενς και Πομπέο

Ο Ερντογάν μπορεί νωρίτερα να κατηγόρησε τον Τραμπ για τα αντιφατικά tweet του αλλά φαίνεται πως ζήλεψε την δόξα του Αμερικανού προέδρου και αρχίζει να κάνει το ίδιο.

Πριν στεγνώσει το μελάνι για την είδηση ότι δεν θα δεχτεί να συναντήσει τους Πομπέο κι Πενς παρά μόνο τον Τραμπ ήρθε η… κωλοτούμπα και μέσω πηγών και του διευθυντή επικοινωνίας του, ανακοίνωσε ότι τελικά θα δεχτεί να συναντήσει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τον υπουργό Εξωτερικών, αύριο στην Άγκυρα!

Ο Ερντογάν «προβλέπει να συναντήσει την αμερικανική αντιπροσωπεία», έγραψε στο Twitter ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν.

NEW — Erdogan will meet VP Pence and Pompeo tomorrow, Erdogan’s Communication Director announces on twitter. https://t.co/4qGFxUx7z1

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 16, 2019