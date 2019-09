Μπελάδες για Τζόνσον: Αντιμέτωπος με πιθανή ποινική έρευνα για σύγκρουση συμφερόντων

Αντιμέτωπος με πιθανή ποινική έρευνα για σύγκρουση συμφερόντων βρίσκεται ο Μπόρις Τζόνσον.

Τα προβλήματα δεν έχουν τέλος για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας που δέχεται σφοδρή κριτική για την τακτική του στο Brexit και τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε προ ημερών στη Βουλή. Η Περιφέρεια του Λονδίνου κάλεσε την αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας που διερευνά υποθέσεις διαφθοράς στους κόλπους της, (IOPC) να εξετάσει αν συντρέχουν λόγοι για την έναρξη ποινικής έρευνας εις βάρος του Τζόνσον για τις δεκάδες χιλιάρες λίρες δημοσίου χρήματος που φέρονται να έλαβαν εταιρείες της «φίλης» του Αμερικανίδας πρώην φωτομοντέλου και επιχειρηματία Τζένιφερ Άρκιουρι την εποχή που ο νυν ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ ήταν δήμαρχος του Λονδίνου την οκταετία 2008-2016.

Boris Johnson failed to declare a series of potential conflicts of interest over a close friendship with an American model turned technology entrepreneur during his time as London mayor https://t.co/XGR3Ky6KCj

— The Sunday Times (@thesundaytimes) September 22, 2019