Διάγγελμα Τζόνσον: Δεν θέλω εκλογές, δεν θα καθυστερήσω το Brexit

Ύστερα από πολύωρη υπουργική σύσκεψη, εν μέσω σεναρίων για πρόωρες εκλογές, ο Μπόρις Τζόνσον διεμήνυσε ότι δεν θα ζητήσει από την ΕΕ παράταση για το Brexit.

«Δεν θέλω εκλογές, ούτε εσείς θέλετε εκλογές», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται για κανένα λόγο να ζητήσω από τις Βρυξέλλες να καθυστερήσουν το Brexit».

Σε ότι έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους είπε: «βλέπουν ότι θέλουμε συμφωνία. Ενα πράγμα που μας κρατά πίσω στις συζητήσεις στις Βρυξέλλες είναι η πιθανότητα οι βουλευτές να ψηφίσουν άλλη μια ανούσια καθυστέρηση στηρίζοντας τον ηγέτη των Εργατικών. Ελπίζω αυτό να μη συμβεί, αλλά αν το κάνουν θα «κόψουν τα πόδια» της Βρετανίας. Θέλω να δείξω τους φίλους μας στις Βρυξέλλες ότι είμαστε ενωμένοι επί του στόχου μας».

Οι βουλευτές που είναι ενάντιοι στα σχέδια του Μπόρις Τζόνσον για το Brexit θα επιδιώξουν να περάσουν έναν νόμο που θα εξαναγκάζει τον Βρετανό πρωθυπουργό να ζητήσει την αναβολή της ημερομηνίας αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις 31 Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με ένα αντίγραφο του σχεδίου νόμου που δημοσιεύτηκε στο Twitter από έναν από τους συντάκτες του.

«I don’t want an election, you don’t want an election»

