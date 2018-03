Συνετρίβη αεροσκάφος επιδείξεων Red Arrows – Εκτινάχτηκε ο πιλότος [εικόνα]

Αεροπλάνο του ακροβατικού αεροπορικού σμήνους της RAF «Red Arrows» (κόκκινα βέλη) συνετρίβη στη βόρεια Ουαλία. Ο πιλότος πρόλαβε να βγει.



Η Βασιλική Βρετανική Αεροπορία επιβεβαίωσε το περιστατικό κάνοντας σαφές ότι ο πιλότος χρησιμοποίησε το σύστημα εκτίναξης.

Ασθενοφόρο κλήθηκε στη βάση της RAF στη βόρεια Ουαλία μετά τη συντριβή αεροπλάνου του σμήνους Red Arrows. Η RAF δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το συμβάν χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ήμουν στον σιδηροδρομικό σταθμό Rhosneigr και περίμενα το τρένο. Έβλεπα το Red Arrow να πετά. Το επόμενο πράγμα που είδα ήταν το αλεξίπτωτο και στη συνέχεια το αεροπλάνο συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

We've just been sent this photo of the #RedArrow Hawk jet that's crashed at RAF Valley #HeartNews pic.twitter.com/2Glpe2IB6I

— Heart Wales News (@heartwalesnews) March 20, 2018