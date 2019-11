Έξυπνα tips για μια καλύτερη ζωή – Tα τρόφιμα που βοηθούν

06/11/19 • 14:09 | UPD 06/11/19 • 16:41 Newsroom eleftherostypos.gr

Έξυπνα tips που ίσως δεν γνωρίζατε και σίγουρα θα κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη και πιο υγιή!

Τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C συμβάλλουν στη φυσική αύξηση του κολλαγόνου

Η βιταμίνη C είναι βασική για τη σύνθεση του υαλουρονικού οξέος. Το υαλουρονικό οξύ είναι σημαντικό για την επιτάχυνση του χρόνου αποκατάστασης και ανακούφισης των πόνων των αρθρώσεων. Μια μελέτη έδειξε ότι το υαλουρονικό οξύ μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου στο ανθρώπινο σώμα. Το υαλουρονικό οξύ συντίθεται φυσιολογικά στο σώμα, αλλά μειώνεται καθώς γερνάτε. Τρώγοντας τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C και αμινοξέα μπορεί να αυξηθούν τα επίπεδα του υαλουρονικού οξέος και του κολλαγόνου στο σώμα, καθώς και τα δύο είναι σημαντικά για το δέρμα. Τρόφιμα όπως πορτοκάλια, κόκκινες πιπεριές, λάχανο, λαχανάκια Βρυξελλών, μπρόκολο και φράουλες είναι πλούσια σε βιταμίνη C.

Τα αβγά βοηθούν στη μνήμη

Οι κρόκοι είναι γεμάτοι με χολίνη, μια βασική θρεπτική ουσία για τη μνήμη. Το σώμα χρειάζεται χολίνη για να κάνει μια χημική ουσία του εγκεφάλου που ονομάζεται ακετυλοχολίνη, κρίσιμη για την αποθήκευση αναμνήσεων. Η προτεινόμενη διαιτητική πρόσληψη χολίνης είναι 425 mg. Ενα μεγάλο αβγό έχει 147 mg, ενώ άλλες καλές επιλογές είναι τα καρύδια και το κόκκινο κρέας.

Το σουσάμι περιέχει ουσίες με αντικαρκινική δράση

Με το ευρύ φάσμα απαραίτητων βιταμινών και μετάλλων που έχει το σουσάμι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχει συνδεθεί με τη μείωση εμφάνισης του καρκίνου. Εκτός από τον γνωστό ρόλο αυτών των μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών αντι-καρκινογόνων επιδράσεων του μαγνησίου, οι σπόροι περιέχουν φυτοστερόλες, που προλαμβάνουν τον καρκίνο και λειτουργούν ως αντιοξειδωτικό μειώνοντας τις επιδράσεις των ελεύθερων ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες είναι τα επικίνδυνα υποπροϊόντα του κυτταρικού μεταβολισμού που έχουν συνδεθεί με πολλές μορφές καρκίνου και διάφορες άλλες καταστάσεις, όπως οι καρδιακές παθήσεις, η πρόωρη γήρανση και οι γνωστικές δυσλειτουργίες. Οι σπόροι του σουσαμιού έχουν, επίσης, συνδεθεί με πρόληψη της λευχαιμίας, του καρκίνου του μαστού, του πνεύμονα, του παγκρέατος, του εντέρου και του καρκίνου του προστάτη.

Αν θέλετε να έχετε επίπεδη κοιλιά, φάτε λιπαρά ψάρια

Τα λιπαρά ψάρια είναι πολύ υγιεινά. Είναι πλούσια σε καλές πρωτεΐνες και ω-3 λιπαρά οξέα, τα οποία προστατεύουν από ασθένειες. Φαίνεται πως τα ω-3 λιπαρά μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σπλαχνικού λίπους. Μελέτες σε ενήλικες και παιδιά που έπασχαν από λιπώδη ηπατική νόσο έδειξαν πως με τη χορήγηση συμπληρωμάτων ιχθυελαίου μειώθηκε σημαντικά το ηπατικό και το κοιλιακό λίπος. Προσπαθήστε να καταναλώνετε 2-3 μερίδες την εβδομάδα. Καλές πηγές είναι ο σολομός, οι σαρδέλες, οι αντζούγιες, οι ρέγκες και το σκουμπρί.

Ζάχαρη ναι ή όχι στον καρκίνο;

Τελευταία γίνεται λόγος για την αποφυγή της ζάχαρης από τους καρκινοπαθείς. Τα καρκινικά κύτταρα παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες σε γλυκόζη. Το κύριο στοιχείο του μεταβολισμού τους είναι οι αυξημένες ανάγκες σε γλυκόζη (προσλαμβάνουν 10 – 50 φορές περισσότερη γλυκόζη). Διάφορες μελέτες έχουν δείξει πως όσο υψηλότερη είναι η συσσώρευση της γλυκόζης στα καρκινικά κύτταρα τόσο πιο επιθετική είναι η μορφή του καρκίνου. Ο πολλαπλασιασμός των καρκινικών κυττάρων αυξάνεται ανάλογα με τη συσσώρευση της γλυκόζης. Η κατανάλωση ζάχαρης-γλυκών σχετίζεται με την αύξηση του βάρους και την κεντρική (κοιλιακή) παχυσαρκία. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε μεταβολικό, φλεγμονώδες και οξειδωτικό στρες, τα προϊόντα των οποίων προάγουν την εμφάνιση και την επιδείνωση του καρκίνου.

Αβοκάντο & αντίο άγχος

Εκτός από τα υπόλοιπα υγιεινά λιπαρά που προστατεύουν τον εγκέφαλο, το αβοκάντο είναι μια εξαιρετική πηγή καλίου. Οταν το σώμα βιώνει άγχος, παράγει την ορμόνη του στρες, κορτιζόλη, για να αποκατασταθεί η ισορροπία. Οι επιδράσεις της κορτιζόλης επιδρούν σε όλο το σώμα. Ενας από τους τρόπους δράσης της κορτιζόλης είναι μέσω της προστασίας των επιπέδων νατρίου και της επιτάχυνσης του ρυθμού απέκκρισης καλίου με σκοπό να ρυθμίσει το pΗ του σώματος. Με χρόνιο στρες, όμως, συνεχώς αυξάνονται τα επίπεδα νατρίου και μειώνονται τα επίπεδα καλίου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση. Τα αβοκάντο είναι ένας νόστιμος και υγιεινός τρόπος για να αυξήσετε φυσικά το κάλιο και να βοηθήσετε στη μείωση του νατρίου, που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αρτηριακή πίεση.

Αποφύγετε τα μεγάλα ψάρια του βυθού στην εγκυμοσύνη

Από όλα τα ψάρια, τα οποία γενικά είναι σημαντικά για τη διατροφή σας, τα μεγάλα ψάρια του βυθού, όπως ο καρχαρίας, ο ξιφίας και το σκουμπρί, έχουν την υψηλότερη συγκέντρωση υδραργύρου, η οποία μπορεί να είναι επιβλαβής για το έμβρυο. Οι ειδικοί προειδοποιούν τις γυναίκες που προσπαθούν να συλλάβουν να αποφεύγουν την κατανάλωση αυτών των ψαριών. Αλλα ψάρια μπορούν με ασφάλεια να σας δώσουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Με βάση αναλύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, η περιεκτικότητα σε ω-3 λιπαρά ορισμένων ελληνικών ψαριών και θαλασσινών, όπως γαύρος, σαρδέλα, γόπα, κουτσομούρα, μαρίδα, αθερίνα, καλαμάρι, σουπιά και χταπόδι, είναι εξαιρετικά σημαντική.

Από το Δίαιτα & Μεταβολισμός που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο