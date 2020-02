Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Tο 30% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί με υγιέστερο τρόπο ζωής

Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

«I Am And I Will», είναι το σύνθημα των φετινών εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνο, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να καλεί επιστημονική κοινότητα και ασθενείς να ορθώσουν το ανάστημά τους στην λέξη “καρκίνος” η οποία περικλείει δεκάδες επιμέρους ασθένειες.

Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδη, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula van der Leyen, θα ανακοινώσουν το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο», το οποίο σε συνδυασμό με την πολιτική έρευνας και τεχνολογίας «Αποστολή Καρκίνος», θα αποτελέσουν τους πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί η στρατηγική αντιμετώπιση του καρκίνου στην ΕΕ.

Η Ελλάδα από την πλευρά της θεσμοθετεί, μετά από χρόνια αδράνειας, συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τους πιο συχνούς και απειλητικούς για την ζωή καρκίνους, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση, αλλά και με το προηγούμενο που έβαλε επιτέλους σε εφαρμογή τον αντικαπνιστικό νόμο.

Ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του προστάτη στους άνδρες, του μαστού στις γυναίκες, του παχέως εντέρου, το μελάνωμα οδηγούν ετησίως εκατομμύρια ανθρώπους στον θάνατο σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η πρόληψη με υγιεινό τρόπο ζωής, αποφυγή του καπνίσματος, της αλόγιστης παραμονής στον ήλιο, της μεσογειακής διατροφής και της άθλησης που θα μας κρατήσουν μακριά από την παχυσαρκία, μπορούν να μειώσουν τα νέα κρούσματα παγκοσμίως. Παράλληλα, οι τακτικές προληπτικές εξετάσεις ανά φύλο και ηλικία κάνουν όλη τη διαφορά στην αντιμετώπιση της νόσου καθώς την “χτυπούν” σε πρώιμα στάδια και την νικούν.

Σε επίπεδο αντιμετώπισης, οι νέες εξατομικευμένες θεραπείες και η ανοσοθεραπεία είναι τα νέα “όπλα” στα χέρια των ογκολόγων που μετατρέπουν θανατηφόρα είδη καρκίνου σε χρόνιες νόσους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο μεταστατικός καρκίνος του πνεύμονα στην αντιμετώπιση του οποίου έχουν γίνει τεράστια άλματα.

Ας γνωρίσουμε τον καρκίνο μέσα από τα νούμερα που τον καθορίζουν:

-1 στους 5 άνδρες και 1 στις 6 γυναίκες θα παρουσιάσουν καρκίνο.

-30% των περιστατικών μπορεί να προληφθεί με την τήρηση καλών συνηθειών.

-25% έχει μειωθεί το ποσοστό θανάτου από καρκίνο στις αναπτυγμένες χώρες την τελευταία 30ετία λόγω νέων θεραπειών.

Παρόλα αυτά…

-17 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε λεπτό στον κόσμο από καρκίνο σύμφωνα με στοιχεία τον ΠΟΥ.

Ο ΠΙΣ καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται από τους ιατρούς για την περιοδικότητα και το είδος των προληπτικών εξετάσεων που χρειάζονται και να προβαίνουν σε αυτές χωρίς να τις αμελούν.

Συστήνει επίσης την υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής με ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση, διακοπή του καπνίσματος και αποφυγή του παθητικού καπνίσματος και των ατμοσφαιρικών ρίπων από τζάκια. Ο ήλιος είναι «φίλος» αλλά μπορεί να μετατραπεί σε «εχθρό» αν εκτιθέμεθα αλόγιστα στις ακτίνες του. Επίσης, ο ΠΙΣ τονίζει ότι το παρατεταμένο στρες και η κατάχρηση του αλκοόλ μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις απειλητικές για την ζωή.