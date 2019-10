Το Νόμπελ Χημείας 2019 κερδίζουν οι Γκούντιναφ, Γουίτινγχαμ και Ακίρα Γιοσίνο

Η Σουηδική Επιτροπή Νόμπελ ανακοίνωσε σήμερα τους νικητές του Νόμπελ Χημείας 2019, οι οποίοι είναι ο Αμερικανός Τζoν Γκούντιναφ, ο Βρετανός Στάνλεϊ Γουίτινγχαμ και ο Γιαπωνέζος Ακίρα Γιοσίνο. Οι τρεις αυτοι ερευνητές τιμώνται με το βραβείο για τη δημιουργία μπαταριών ιόντων-λιθίου.

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αναφέρει σε δήλωσή της για το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 906.000 δολαρίων: «Αυτή η ελαφριά, επαναφορτιζόμενη και ισχυρή μπαταρία χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή παντού, από τα κινητά τηλέφωνα μέχρι τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Επίσης, μπορεί να αποθηκεύσει σημαντικές ποσότητες ηλιακής και αιολικής ενέργειας ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια κοινωνία χωρίς ορυκτά καύσιμα».

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg

