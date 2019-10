Απίστευτο: Παγόβουνο ίσο με 15 φορές το Παρίσι αποκολλήθηκε στην Ανταρκτική

Παγόβουνο μεγάλο όσο δεκαπέντε φορές το Παρίσι αποκολλήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ανταρκτική, αλλά οι επιστήμονες θεωρούν ότι το γεγονός εντάσσεται στον κανονικό κύκλο της ζωής των παγετώνων.

Το παγόβουνο, που ονομάσθηκε D28 αποκολλήθηκε από το φράγμα πάγου του Έιμερι, στο ανατολικό τμήμα της παγωμένης ηπείρου ανάμεσα στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που προέρχονται από δύο δορυφόρους, έναν ευρωπαϊκό και έναν αμερικανικό της Nasa.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus, το παγόβουνο έχει έκταση 1.582 τετραγωνικών μέτρων. Είναι πάχους 210 μέτρων και αποτελείται από 315 δισεκατομμύρια τόννους πάγου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αμερικανίδας επιστήμονα Χέλεν Αμάντα Φράικερ.

The new D28 Iceberg (five times the area of Malta or ~1582km²) just calved away from Amery ice shelf Antarctica

Before (20/09) and after (25/09) Sentinel1 captures processed by

— Copernicus EU (@CopernicusEU) September 30, 2019