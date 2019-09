Η HONOR αποκαλύπτει στην IFA μια νέα ΑΙ εφαρμογή για τα άτομα με προβλήματα όρασης

07/09/19 • 16:46 | Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Εφαρμογή με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης (AI), που διευκολύνει την ανάγνωση για τα άτομα με προβλήματα όρασης παρουσίασε στη διεθνή έκθεση του Βερολίνου IFA 2019 η Honor, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε στην παρουσίαση της στρατηγικής της για τις εμπειρίες που θα προσφέρουν οι λύσεις Smart Home και Internet of Things (IoT) που αναπτύσσει.

Ειδικότερα στην IFA η εταιρεία λάνσαρε το PocketVision, μια επαναστατική εφαρμογή. Όπως αναφέρει η εταιρεία, που εκμεταλλεύεται τις ΑΙ δυνατότητες των έξυπνων κινητών HONOR 20 και HONOR 20 PRO και το σύστημα τετραπλής κάμερας για να βοηθήσει τα άτομα με προβλήματα όρασης να διαβάσουν διάφορους τύπους εγγράφων με ευκολία. To PocketVision μεταξύ άλλων διαθέτει τρεις βασικές λειτουργίες -μετατροπή κειμένου σε ομιλίας, Zoom In και αρνητική εικόνα- για να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαβάσουν πιο καθαρά. H HONOR συνεργάζεται με το Royal National Institute of Blind People (RNIB) στην Αγγλία, που με το σημαντικό έργο του υποστηρίζει τα συγκεκριμένα άτομα. Το PocketVision είναι δωρεάν διαθέσιμο.

Η νέα IoT (διαδίκτυο των πραγμάτων) στρατηγική της Honorγια το μέλλον

Θέλοντας να προσφέρει ένα πιο συνδεδεμένο και έξυπνο κόσμο για τους καταναλωτές, η Honor παρουσίασε τη νέα IoT στρατηγική της με τον όρο «1 + 8 + N», που υποδηλώνει: ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο, οκτώ κατηγορίες εσωτερικών συσκευών και ένα ευρύ φάσμα συνοδευτικών προϊόντων από τους συνεργάτες της.

«Εξοπλισμένη με το καλύτερο λογισμικό και hardware, η Honor είναι σε θέση να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων κινητών και των έξυπνων οικιακών συσκευών, για τους καταναλωτές μας αλλά και άτομα διαφορετικών κοινοτήτων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο George Zhao, πρόεδρος της εταιρείας.