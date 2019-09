Επανήλθε το yahoo mail μετά από έξι ώρες

Για αρκετές ώρες χιλιάδες χρήστες του yahoo mail δεν μπορούσαν να συνδεθούν εξαιτίας προβλήματος στους servers της εταιρείας.

Τελικά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα η εταιρία ανακοίνωσε μέσω Twitter πως «οι περισσότερες υπηρεσίες της έχουν επανέλθει» και πως το πρόβλημα ήταν «τεχνικό», χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Most services are back online. This is a technical issue that affected our services. We are sorry for the inconvenience and thank you for your patience as we get everything back up and running.

— Yahoo Customer Care (@YahooCare) September 5, 2019