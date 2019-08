Ανεξήγητο φαινόμενο συνέβη σε Μαύρη Τρύπα του Γαλαξία μας σύμφωνα με τη NASA

Καθώς παρατηρούσαν την, πλησιέστερη στη Γη, υπερμεγέθη Μαύρη Τρύπα αυτήν την άνοιξη, οι αστρονόμοι εντόπισαν κάτι που χαρακτήρισαν «πρωτοφανές»: Μία έκρηξη και μία τεράστια έκλυση ακτινοβολίας, φαινόμενα που οι επιστήμονες δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα πώς προκλήθηκαν.

Η Μαύρη Τρύπα, γνωστή ως Τοξότης Α (Sagittarius A*/Sgr A*) βρίσκεται στην καρδιά του Γαλαξία μας, μόλις 26.000 έτη φωτός από την Γη, σύμφωνα με τη NASA. Οι αστρονόμοι παρατηρούν το συγκεκριμένο σημείο εδώ και 20 χρόνια. Και τον περασμένο Μάιο είδαν κάτι που δεν είχαν δει ξανά στο παρελθόν.

Τη νύχτα της 13ης Μαΐου, ο αστρονόμος Tuan Do και οι συνεργάτες του παρακολουθούσαν τον Sgr A* , με τη χρήση του τηλεσκοπίου Keck II της Χαβάης, διαπίστωσαν πως η ζώνη ακτινοβολίας της Sgr A* εμφανιζόταν κατά πολύ φωτεινότερη απ’ό,τι είχε ποτέ καταγραφεί. Σύμφωνα με την επιθεώρηση Astrophysical Journal Letters, η κατανομή των μεταβολών ροής από τέσσερις νύχτες χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά ασυνήθιστη» σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα.

Ο Tuan Do, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια που ασχολείται με το συγκεκριμένο σημείο του Γαλαξία μας εδώ και χρόνια, σχολίασε το απίστευτο φαινόμενο στο Twitter: «Η μαύρη τρύπα είναι πάντα μεταβλητή, ωστόσο, αυτή η λάμψη ήταν η πιο φωτεινή που έχουμε καταγράψει μέχρι στιγμής», έγραψε μεταξύ άλλων ο Do.

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV

— Tuan Do (@quantumpenguin) August 11, 2019