Ανησυχητικό: Έλιωσαν 10 δισ. τόνοι πάγων στη Γροιλανδία μέσα σε 24 ώρες [βίντεο]

Μία ακόμα απόδειξη ότι ο πλανήτης εκπέμπει «SOS» εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Η θερμοκρασία κατά την θερινή περίοδο στην Γροιλανδία είναι κοντά στους 0 βαθμούς. Φέτος, καταγράφηκε θερμοκρασία ρεκόρ 22 βαθμών!

Μόνο τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με Δανούς επιστήμονες, χάθηκαν 197 γιγατόνοι πάγων!

This is a roaring glacial melt, under the bridge to Kangerlussiauq, Greenland where it's 22C today and Danish officials say 12 billions tons of ice melted in 24 hours, yesterday. pic.twitter.com/Rl2odG4xWj

