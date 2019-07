Αστεροειδής πέρασε σε απόσταση «αναπνοής» από τη Γη

Την Πέμπτη ένας αστεροειδής που ονομάζεται «Asteroid 2019 OK», ταξιδεύοντας με ταχύτητα σχεδόν 24 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, πλησίασε πολύ κοντά στη Γη.

Ο αστεροειδής πέρασε σε απόσταση περίπου 70.000 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη και ήταν μια από τις πλησιέστερες προσεγγίσεις στον πλανήτη μας τα τελευταία χρόνια.

Ο «2019 OK» ήταν αρκετά μεγάλος και, παρόλο που δεν θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια καταστροφή σαν εκείνη που αφάνισε τους δεινόσαυρους, θα μπορούσε να καταστρέψει μια ολόκληρη πόλη.

Η NASA παρακολουθεί μεγάλους αστεροειδείς προκειμένου να εντοπίσει οτιδήποτε μπορεί να βρίσκεται σε μια απειλητική τροχιά προς τη Γη.

Possible bright (g~14 mag) Near Earth Object discovered, if confirmed, it will be our first NEO! Now trying to learn what to do with the data to properly submit the info 🙂 pic.twitter.com/igyAftBixA

— ASAS-SN (@SuperASASSN) July 24, 2019