Ανακαλύφθηκε σπάνιος δεινόσαυρος 68 εκατομμυρίων ετών στο Κολοράντο [βίντεο]

Τα απολιθώματα ενός σπάνιου δεινόσαυρου ενσωματωμένα σε στρώμα βράχου ανακάλυψαν τυχαία σε εργοτάξιο σε προάστιο του Ντένβερ στο Κολοράντο οικοδόμοι στις ΗΠΑ.

Στο σημείο που βρέθηκαν τα απολιθώματα έσπευσαν άμεσα οι παλαιοντολόγοι από το Μουσείο Φύσης και Επιστήμης του Ντένβερ και εντόπισαν σχεδόν άθικτο ένα μεγάλος μέρος του σκελετού του προϊστορικού ζώου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πρόκειται για έναν ενήλικο τρικέρατο και τα απολιθώματα έχουν ηλικία 68 εκατομμυρίων ετών.

«Τέτοια ευρήματα, σχετικά σπάνια, είναι μια μεγάλη υπενθύμιση της δυναμικής που έχει ο πλανήτης μας και πόσα περισσότερα υπάρχουν εκεί έξω για να ανακαλύψουμε» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Μουσείο, δίνοντας στην δημοσιότητα βίντεο από τις εργασίες ανασκαφής και μεταφοράς του προϊστορικού σκελετού στα εργαστήρια.

