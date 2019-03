Πανικός σε Facebook, Instagram και WhatsApp για το μπλακ άουτ – Άγνωστη ακόμα η αιτία

Συναγερμό προκάλεσε στο Facebook το πολύωρο και ταυτόχρονο μπλακ άουτ τόσο στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης όσο και στο Instagram και το WhatsApp.

Μέχρι στιγμής η μοναδική επίσημη ανακοίνωση για το θέμα από το Facebook είναι ότι «δεν είναι αποτέλεσμα επίθεσης DDos (σ.σ. μια προσφιλής μέθοδος επίθεσης χάκερ)».

Το Instagram από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι «γνωρίζουμε ότι είναι ενοχλητικό, εργαζόμαστε σκληρά για να λύσουμε το πρόβλημα».

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.

