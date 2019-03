Έπεσε το Facebook και το Instagram σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Εκτός λειτουργίας είναι εδώ και αρκετή ώρα το Facebook και το instagram στην Ευρώπη και στην Αμερική.

Oι χρήστες που προσπαθούν να συνδεθούν στο Facebook βλέπουν στην αρχική σελίδα ένα μήνυμα το οποίο τους ενημερώνει πως: Το Facebook θα είναι σύντομα και πάλι κοντά σας. Προς το παρόν, το Facebook είναι εκτός λειτουργίας, για λόγους συντήρησης. Σε λίγα λεπτά, όμως, θα μπορείτε και πάλι να συνδεθείτε. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή που δείχνετε όσο κάνουμε βελτιώσεις στον ιστότοπο.

Facebook is having issues since 12:01 PM EDT. https://t.co/BLSiYCF9KL RT if it's down for you as well #Facebookdown

— DownDetector (@downdetector) March 13, 2019