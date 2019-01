«Έπεσε» το WhatsApp: Προβλήματα συνδεσιμότητας σε χρήστες σε όλο τον κόσμο

Οι χρήστες του WhatsApp σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν προβλήματα συνδεσιμότητας αφού η εφαρμογή φαίνεται πως έχει «πέσει».

Τα προβλήματα στο WhatsApp έρχονται μία μέρα αφότου το Facebook ανακοίνωσε ότι βάζει περιορισμούς στην προώθηση μηνυμάτων για να μειώσει τα fake news.

Χρήστες τόσο με λογισμικό iOS, όσο και Android δεν μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή, ενώ άλλοι που καταφέρνουν μετά δυσκολίας να κάνουν log in δεν μπορούν να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την κατάρρευση του messenger της εφαρμογής.

WhatsApp appears to be struggling. Thanks @downdetector pic.twitter.com/gnoSXPw5Eq

— Robert Champion (@radiorobby) January 22, 2019