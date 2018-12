Οι φωτογραφίες που έστειλε το InSight από τον Άρη – «Είστε όλοι επίτιμοι Αρειανοί» [εικόνες]

Χρήσιμες πληροφορίες του εδάφους του Άρη φαίνεται ότι θα δώσουν στους επιστήμονες, οι φωτογραφίες που τράβηξε ο ρομποτικός βραχίονας του InSight μήκος 2 μέτρων.



Το διαστημικό επιστημονικό σκάφος InSight βρίσκεται εδώ και μέρες στον «κόκκινο» πλανήτη και φαίνεται πως ανανέωσε τις εικόνες που διαθέτουμε για τον πλανήτη, συμβάλλοντας καταλυτικά στο έργο των επιστημόνων.

Οι εικόνες αυτές είναι αναγκαίες προκειμένου οι επιστήμονες να σχεδιάσουν και να αποφασίσουν το μέρος που θα τοποθετήσουν τα όργανα που μεταφέρει το InSight. Η συνολική διαδικασία θα διαρκέσει 2 εως 3 μήνες.

«Σήμερα βλέπουμε τις πρώτες εικόνες του χώρου εργασίας μας. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες ώστε να σχηματίσουμε ένα πλήρες μωσαϊκό του χώρου» δήλωσε επιστήμονας της NASA.

Μεταξύ των φωτογραφιών, ξεχωρίζει μία παρά πολύ ενδιαφέρουσα που κοινοποίησε ο λογαριασμός της NASA στο Twitter, στο οποίο παρουσιάζονται δυο μικροτσίπ στα οποία αναγράφονται τα όνομα 2,4 εκατομμυρίων ανθρώπων που συνυπέγραψαν ένα κείμενο για να «βρεθούν» στον Άρη.

«Είμαστε στον Άρη φίλοι μου. Είστε όλοι επίτιμοι Αρειανοί» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Raise your hand if you’re in this new photo from #Mars! These two tiny chips contain the names of more than 2.4 million people who signed up to fly with me. We’re ON MARS, you guys. You’re all honorary Martians! pic.twitter.com/vDwJl9FzVC

— NASAInSight (@NASAInSight) 6 Δεκεμβρίου 2018