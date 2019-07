7+1 συμβουλές και προτάσεις για τη Νέα Υόρκη

18/07/19 • 13:14 | UPD 18/07/19 • 14:45 Newsroom eleftherostypos.gr

Η Νέα Υόρκη είναι «η πόλη που ποτέ δεν κοιμάται». Ενας άλλος κόσμος και όχι απλά μια αμερικανική μητρόπολη. Το «Μεγάλο Μήλο», όπως την αποκαλούν, σας δίνει την ευκαιρία να δείτε αξιοθέατα που όμοιά τους δεν θα βρείτε πουθενά αλλού: από το άγαλμα της Ελευθερίας, την Times Square και το Central Park μέχρι τους ουρανοξύστες, τις μεγάλες παραστάσεις και τα απίστευτα μουσεία της.

Αποφύγετε τη διαμονή σε απόκεντρες περιοχές: Το Downtown πολλοί πιστεύουν ότι αποτελεί το κέντρο της πόλης. Στην πραγματικότητα είναι το οικονομικό κέντρο, μακριά από τα σημεία ενδιαφέροντος των επισκεπτών.

Παρακάμψτε τις ουρές των μουσείων. Με πρώτο σε επισκεψιμότητα το Metropolitan Museum, οι ουρές αρχίζουν και γίνονται αφόρητες. Oχι πως τα υπόλοιπα μουσεία πάνε πίσω, αλλά εδώ η αναμονή ξεπερνά το δίωρο. Πριν επισκεφτείτε οποιοδήποτε μουσείο, φροντίστε να έχετε προαγοράσει το εισιτήριό σας.

Πιείτε το ποτό σας σε ένα rooftop bar. Κάντε το εικόνα: Στην ταράτσα ενός κτιρίου, απολαμβάνοντας το κοκτέιλ σας με φόντο τους φωτισμένους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης.

Δείτε τη Νέα Υόρκη από ψηλά. Τα τρία παρατηρητήρια που λειτουργούν προσφέρονται για εντυπωσιακές φωτογραφίες. Empire State Building για την ιστορικότητα του, Top of the rock για την εκπληκτική θέα, One World για την εντυπωσιακή διαδραστική τεχνολογία του.

Δοκιμάστε άφοβα το φαγητό του δρόμου. Κάντε στάση σ’ έναν πλανόδιο και δοκιμάστε hot dog, pretzel ή ακόμα και πίτσα με $1 το κομμάτι. Οι Νεοϋορκέζοι που τα τιμούν καθημερινά κάτι ξέρουν παραπάνω.

Μετατρέψτε έγκαιρα το συνάλλαγμά σας. Ούτε λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση ούτε στις ΗΠΑ. Οι προμήθειες που κρατούνται είναι μεγάλες και δεν συνιστούμε σε καμία περίπτωση να φτάσετε εκεί με ευρώ. Ωστόσο, οι κάρτες σας είναι μια καλή λύση για τις συναλλαγές σας.

Επιλέξτε τη φημισμένη διασκέδαση της πόλης. Μια παράσταση στο Broadway και αυθεντική jazz μουσική είναι αδιαμφισβήτητα δυο επιλογές που επιβάλλονται.

Κλείστε τις δραστηριότητές σας εγκαίρως. Προγραμματίστε και κάντε κράτηση σε θεάματα, παραστάσεις, μουσεία, πτήση με ελικόπτερο, εστιατόρια πριν από την άφιξή σας, καθώς θα κερδίσετε χρόνο από τις ουρές και θα εξοικονομήσετε χρήματα!

