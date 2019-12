Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Έχω την τάση στις γιορτές να ψαχουλεύω όλα τα επερχόμενα event των ημερών ,συμβαίνει ένα καλλιτεχνικό ξεφάντωμα για ένα διάστημα περίπου 2 μηνών ,όπου βρίσκουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με την τέχνη, την μουσική,την μόδα και εν τέλη με τους συνανθρώπους μας και τα κοινά μας ενδιαφέροντα.

Βρέθηκα λοιπόν στο Fashion Room Service Event στο ξενοδοχείο Hilton υπό την διοργάνωση του περιοδικού Οzon την περασμένη Πέμπτη 19/12.

Γράφει η Αγγελική Δελαγραμμάτικα

Ήταν μια εκδήλωση παραπάνω από αξιοπρεπής…θεώρησα πως οι φίλες που δεν ακολούθησαν έχασαν μια απ τις πιο ωραίες εμπειρίες που προσέφερε η πόλη αυτές τις μέρες.Η κοσμοσυρροή ξεκινούσε από το ασανσέρ της εισόδου.Αέρας στυλιστικής ελευθερίας και έκφρασης γύρω…

Στον 3ο όροφο λοιπόν του ξενοδοχείου ήταν παρατεταγμένα τα brands το καθένα στο δωμάτιό του με την δική του ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση ταιριαστή με το προϊόν που προωθούσε… Παιδικά ρούχα, κοσμήματα ,παπούτσια και φυσικά γυναικεία ένδυση. Τα Starbucks είχαν την τιμητική τους…προσέφεραν δωρεάν cappuccino και σοκολάτα …(ήπια τουλάχιστον τρεις).







Εστίασα περισσότερο σε νέα ταλέντα που είχαν να δώσουν μια καινούρια πληροφορία και παραμέρισα τα μεγάλα γνωστά brands. Μέσα σ’ αυτές τις καινούριες προσπάθειες ξεχώρισα τέσσερις. Τα κοσμήματα Funk Da Queen,από τα οποία κιόλας ψώνισα,τα παπούτσια της εξαιρετικής σχεδιάστριας Etty Leon, τα surfάδικα ρούχα μοναδικής ποιότητας και σχεδίων The Old Man of the Seas (θεσσαλονικιώτικα ταλέντα) και τα στρώματα yoga Ala D Astra με παιχνιδιάρικα σχέδια που σου φτιάχνουν την διάθεση της Phoebe Kyriakis . Το πάρτι κατέληγε στο roof garden με την ευγενική χορηγία της Beefeater Pink.







Τεράστια ήταν η ζήτηση στις extra μάρκες για δωρεάν ποτό… υπό τους ήχους ηλεκτρονικής μουσικής. Το εκκεντρικό ακροατήριο μεθούσε μπροστά από την ρομαντική θέα της Ακρόπολης και του Λυκαβηττού και τον ρυθμό της μουσικής ακολουθούσαν τα πολυσυζητημένα φωτάκια του Ιδρύματος Ωνάση.