Η Champion συνεργάζεται με τον θρύλο των sports Magic Johnson για να γιορτάσει 100 χρόνια ομαδικής επιτυχίας

Η Champion®, το εμβληματικό athleticwear brand, γιορτάζει φέτος 100 χρόνια ομαδικής επιτυχίας και παρουσιάζει την καμπάνια “100 years for the Team”, με λαμπερό πρωταγωνιστή τον θρύλο του αμερικανικού μπάσκετ, Magic Johnson.

Από το ξεκίνημά της στα προάστια του Rochester το 1919 μέχρι τη σημερινή της θέση, ως ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα athleticwear brands παγκοσμίως, η Champion® είχε πάντα έναν στόχο, την ομάδα. «Η καμπάνια “100 years for the Team” μάς επιτρέπει να συνδεθούμε με ομάδες σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο να αναδείξουμε τι σημαίνει να ανήκεις σε μια ομάδα ενώ η συνεργασία μας με τον θρύλο του μπάσκετ, Magic Johnson, μας δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τη δική του μοναδική ιστορία πάθους και ομαδικότητας», δήλωσε ο David Robertson, Director of Brand Marketing.

Για την καμπάνια, η Champion® δημιούργησε ένα μοναδικό φιλμ με πρωταγωνιστή τον Magic Johnson, ο οποίος γνωρίζει από πρώτο χέρι τη δύναμη της «ομάδας» και μοιράζεται τις δικές του σκέψεις και γνώσεις ως προς το τι είναι αυτό που καθιστά μια ομάδα μοναδική: «Ως μέλος της “Dream Team” του αμερικανικού μπάσκετ, έχω βιώσει τη δύναμη που έχουν οι άνθρωποι όταν συνεργάζονται με στόχο να καταφέρουν σπουδαία πράγματα. Είμαι ενθουσιασμένος που γιορτάζω τη σπουδαιότητα των ομάδων μέσα από την επετειακή καμπάνια της Champion®».

«Αυτό το σπουδαίο ορόσημο στην ιστορία της Champion® μας επιτρέπει να αναλογιστούμε τη σημασία που έχει η «ομάδα» και η εξέλιξη των αθλημάτων στη συμπεριφορά των καταναλωτών ανά τον κόσμο» δηλώνει ο Jon Ram, Group President, Global Activewear της Hanesbrands Inc. «Η προσπάθεια να ωθούμε και να εμπνέουμε τους ανθρώπους να έρθουν κοντά και να γίνουν πρωτοπόροι της βιομηχανίας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του brand μας από την αρχή της ύπαρξής του. Τώρα, ήρθε η στιγμή να κοιτάξουμε μπροστά και να γιορτάσουμε το γεγονός ότι οι ομάδες έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο και να εστιάσουμε στο πώς εμείς θα συμβάλλουμε για να τα καταφέρουν».







Από την ίδρυσή της η Champion® έχει υπάρξει μέρος μερικών εκ των σημαντικότερων στιγμών στον κόσμο των σπορ και της ιστορίας του πολιτισμού, από τον σχεδιασμό κολεγιακών ενδυμάτων μέχρι το να προμηθεύει τον στρατό με στολές και να «ντύνει» εμβληματικές αθλητικές ομάδες όπως την “Dream Team” αμερικάνικη ολυμπιακή ομάδα αντρικού μπάσκετ, η οποία κέρδισε το Χρυσό Μετάλλιο το 1992. Είτε στο παρκέ των γηπέδων είτε στους δρόμους, η Champion® γνώρισε και γνωρίζει απήχηση σε ομάδες σε όλο τον κόσμο ενώ ήταν πάντα πρωτοπόρος από άποψη καινοτόμου σχεδιασμού, μέσα από κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δημιουργίες – απόδειξη το εμβληματικό φούτερ Reverse Weave, το οποίο από το 2018 έχει «εγκατασταθεί» μόνιμα ως έκθεμα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.

100 Years for the Team Campaign

Για να γιορτάσει έναν αιώνα έμφασης στην ομαδικότητα, η εταιρεία ενώνει δυνάμεις με μικρότερες και μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο, για να μοιραστεί το πάθος τους και τη δική τους ματιά στη σπουδαιότητα της συλλογικής προσπάθειας. Από το παρκέ των γηπέδων μέχρι τους τομείς της τέχνης, της μουσικής, της μόδας, της τεχνολογίας, αναδεικνύει τις ομάδες μέσα από τα social media, με μια παγκόσμια ψηφιακή και κοινωνική εκστρατεία πολυμέσων και συνεργασίες με καταξιωμένους influencers.

Έως το τέλος της χρονιάς, η Champion® θα συνεχίσει να αναδεικνύει σύγχρονες ομάδες ενώ παράλληλα θα κάνει μια αναδρομή στα σημεία-ορόσημα της πλούσιας ιστορίας του brand τα οποία καθιέρωσαν το εμβληματικό logo με το χαρακτηριστικό ‘C’ ως σήμα κατατεθέν στον κόσμο του αθλήματος και του πολιτισμού.

«Είτε είστε αθλητική ομάδα τεσσάρων ατόμων από το Τόκιο είτε μια ομάδα με 300 μέλη από το Τέξας, η Champion® θέλει να σας γνωρίσει και να μοιραστείτε την ιστορία σας μαζί της».

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι και μοιραστείτε την ομάδα σας.

Γίνετε μέλος της ιστορίας μας.

Μοιραστείτε την ιστορία της ομάδας σας μαζί μας, χρησιμοποιώντας το hashtag #Champion100 ή μέσω του Champion100.com για μία ευκαιρία να γίνετε και εσείς μέρος της ιστορίας της Champion®.