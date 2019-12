Χρυσή Μπάλα 2019: Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία κατακτώντας την έκτη

Ο Λιονέλ Μέσι για ακόμη μία φορά πήρε την Χρυσή Μπάλα.

Ο Λιονέλ Μέσι κράτησε στα χέρια του την έκτη “Χρυσή Μπάλα” της καριέρας του ( 2009, 2010, 2011, 2012 και 2015), αφήνοντας πίσω του -με πέντε- τον Κριστιάνο Ρονάλντο και… γράφοντας ιστορία!

Lionel Messi from @FCBarcelona is the 2019 Ballon d’Or winner! THAT’S HIS SIXTH ONE! #ballondor pic.twitter.com/dLndTZNeeW

