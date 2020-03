Κορωνοϊός: Στον «αέρα» το Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός στην Ιταλία

Από εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη φαντάζει η διεξαγωγή της Αρμάνι Μιλάνο με τον Ολυμπιακό, την ερχόμενη Πέμπτη (12/3), για την 29η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Αρχικά, είχε γίνει γνωστό πως το συγκεκριμένο ματς θα γινόταν κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο σύμφωνα με τα τελευταία νέα από την Ιταλία, ούτε αυτή η λύση φαίνεται πως μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Κι αυτό γιατί, εξαιτίας της μεγάλης έξαρσης του κορωνοϊού όλη περιοχή της Λομβαρδίας, όπου βρίσκεται μεταξύ άλλων και το Μιλάνο, βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, με αποτέλεσμα η είσοδος και η έξοδος από αυτή να επιτρέπεται πολύ δύσκολα.

Πλέον, αναμένεται η θέση της Ευρωλίγκας αναφορικά με το συγκεκριμένο ματς, για το αν θα διεξαχθεί κανονικά ή θα μεταφερθεί σε άλλη χώρα, όπως είχε γίνει πρόσφατα με εκείνο ανάμεσα στην Νταρουσάφακα και τη Βίρτους Μπολόνια για το Eurocup, που τελικά διεξήχθη στο Βελιγράδι.

«Ολόκληρη περιοχή της Λομβαρδίας και 11 ακόμη επαρχίες μπήκαν σε “κόκκινο συναγερμό” εξαιτίας της έξαρσης του κορωνοϊού στην Ιταλία. Η είσοδος ή έξοδος από την περιοχή γίνεται μόνο είτε για πολύ σοβαρούς λόγους, είτε για λόγους που δεν ακυρώνονται. Πραγματικά δεν μπορώ να δω πως θα διεξαχθούν αγώνες εκεί», ανέφερε στο «τιτίβισμά» του ο Εμιλιάνο Κάρκια του «Sportando».

The entire region of Lombardia and 11 more provinces are becoming “red zone” due to coronavirus outbreak in Italy.

It will be possible to enter or leave only for serious reasons or that cannot be postponed.

I really can’t see how sports and basketball season can continue now

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 7, 2020