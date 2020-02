Ο Ολυμπιακός έφερε τα πάνω-κάτω κόντρα στην Άρσεναλ χθες (27/2), παίρνοντας μία θρυλική πρόκριση χάρη στη νίκη του με 2-1 στο Emirates, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους 16 του Europa League. Σε λίγες ώρες θα ξέρει και ποιος θα είναι ο αντίπαλός του.

Σήμερα (28/2) στις 14:00 , οι “ερυθρόλευκοι” θα μπουν στην κληρωτίδα, μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες, χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε ισχυρούς και ανίσχυρους.

Για την ακρίβεια, μαζί με τους “ερυθρόλευκους” θα υπάρχουν άλλες 14 ομάδες, συν ένα ζευγάρι, αφού η 16η ομάδα θα γίνει γνωστή το βράδυ, μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα της Ζάλτσμπουργκ με την Άιντραχτ, που αναβλήθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Στον πρώτο αγώνα η Άιντραχτ είχε νικήσει με 4-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΧΕΤΑΦΕ

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

ΙΝΤΕΡ

ΣΑΧΤΑΡ

ΣΕΒΙΛΛΗ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ

ΛΑΣΚ ΛΙΝΤΣ

ΓΟΥΛΒΣ

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

ΡΟΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ

ΖΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ Ή ΆΙΝΤΡΑΧΤ

Κυρίαρχος στο Λονδίνο. Απτόητος. Δεν τον σταμάτησε τίποτα. Ο Ολυμπιακός ανάγκασε σε Brexit την Αρσεναλ, φιναλίστ του Γιουρόπα πέρυσι, με το γκολ του Ελ Αραμπί στο 119’. 1-2 μέσα στο Λονδίνο. Οι Λονδρέζοι δεν είχαν πάθει ποτέ ανάλογη νίλα.

Ο Ολυμπιακός με τεράστιο διπλό στην παράταση, σε ματς που έσπασε καρδιές, πέρασε στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ και σήμερα μαθαίνει τον νέο του αντίπαλο στην κλήρωση. Από δω και πέρα όλα είναι πιθανά. Όλα.

Ερυθρόλευκη ευρωπαϊκή βραδιά που έγραψε ιστορία. Πρόκριση ανεπανάληπτη.

Ο Ολυμπιακός σόκαρε τον Αρτέτα και τους παίκτες του που κοστίζουν 10 φορές όσο το ρόστερ του Ολυμπιακού. Με παιχνίδι που θα ζήλευαν πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.

Προηγήθηκε 0-1 με την γκολάρα του Σισέ στο 53’ . Αγγιξε το 0-2. Ο Μασούρας δοκάρι στο 109’ ο Γκασπάρ σουτ άουτ μόνος στο 104’ ο Τσιμίκας σουτ που έδιωξε δύσκολα ο Λένο στο 57’. Κι όμως. Ηρθε μια από τις ελάχιστες στιγμές που η Αρσεναλ απείλησε, το ψαλιδάκι του Ομπαμεγιάνγκ στο 113’ για να φέρει το 1-1.

Ο Ολυμπιακός δεν είπε την τελευταία του λέξη. Θα ήταν άδικο να αποκλειστεί μετά από τέτοιο ματς.

Γκολ από τον Ελ Αραμπί στο 119’ και 1-2. Κι ας ήταν απίστευτη η κούραση.

