Europa League: Αναβλήθηκε το Σάλτσμπουργκ-Άιντραχτ υπό τον φόβο… κυκλώνα

Αναβλήθηκε λίγες ώρες πριν την έναρξη του το ματς της Σάλτσμπουργκ με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την φάση των «32» του Europa League, λόγω ενδεχόμενης εμφάνισης κυκλώνα με ταχύτητες ανέμων 120 χιλιομέτρων την ώρα.

«Η απόφαση έπρεπε να παρθεί από τις τοπικές Αρχές στην προγραμματισμένη συνάντηση για την διαχείριση κρίσεων, η οποία περιλάμβανε τόσο την UEFA και εκπροσώπους των δύο συλλόγων, όσο και ανθρώπους των τοπικών Αρχών αλλά και της αστυνομίας του Σάλτσμπουργκ», αναφέρει η ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας.

Στο πρώτο ματς των δύο ομάδων η Άιντραχτ είχε επικρατήσει με 4-1, ενώ αναμένεται η αναμέτρηση να προγραμματιστεί ξανά όσο το δυνατόν συντομότερα, καθώς η κλήρωση για την φάση των «16» της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για αύριο, Παρασκευή.

⚠️⚠️⚠️

Due to an impending storm with winds of up to 120 km/h, tonight’s @EuropaLeague match against FC Salzburg has been postponed. Further information to follow shortly.#SALSGE #SGEuropa

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) February 27, 2020