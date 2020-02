Ριζοσπαστική πρόταση Βενγκέρ εξετάζει η UEFA: Να αλλάξει ο κανονισμός για το offside

Ο πρώην τεχνικός της Άρσεναλ και νυν υπεύθυνος για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου της UEFA, Αρσέν Βενγκέρ κατέθεσε μια πρόταση η οποία τον τελευταίο καιρό αρκετοί ίσως έχουν σκεφτεί.

Συγκεκριμένα, ο Αλσατός τεχνικός αναφέρθηκε στο offside υποστηρίζονταν ότι πολλά γκολ ακυρώνονται για υπερβολικό λόγο, ειδικά μετά την έλευση του VAR.

Σύμφωνα με την πρότασή του Βενγκέρ λοιπόν, έστω και ένα μέρος του επιτιθέμενου να καλύπτεται από αμυντικό, η φάση θα είναι ενεργή και δεν θα υπάρχει οφσάιντ.

Η πρόταση του Αρσέν Βενγκέρ αναμένεται να εξεταστεί από το Internationan Football Αssociation Board στις 29 Φεβρουαρίου.

Do you agree with Arsene Wenger?

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 19, 2020