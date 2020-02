Πατέρας για πρώτη φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η φωτογραφία και το όνομα του γιου του

Newsroom eleftherostypos.gr

O Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε πατέρας και μοιράστηκε την χαρά του με τους εκατομμύρια followers του ανά τον κόσμο.

Ο Έλληνας σταρ ανέβασε μια φωτογραφία του νεογέννητου γιου του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter και αποκάλυψε και το όνομά του!

Ο μικρός θα πάρει το όνομα του αδικοχαμένου πατέρα του Γιάννη (Λιαμ Τσαρλς), που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2017.

Ο Γιάννης ανέβασε φωτογραφία στo Twitter με το μωρό, καλύπτοντας το πρόσωπο του με ένα emoji.

Liam Charles Antetokounmpo in the house❤️ pic.twitter.com/yVSf0U93le — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 10, 2020

Σημειώνεται ότι ο «Greek Freak» δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τους Κινγκς.

Η Μαράια τον περασμένο Οκτώβριο είχε γράψει στα social media ανακοινώνοντας την εγκυμοσύνη της: «Baby Freak Coming Soon. Most Valuable Baby» on his way!