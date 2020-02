Ράγισαν καρδιές στο «αντίο» των Λέικερς στον μεγάλο Κόμπι Μπράιαντ – Έκλαψε ο Λεμπρόν

Οι Λος Άντεζελες Λέικερς με την φανέλα των όποιων μεγαλούργησε αποχαιρέτησαν τον μεγάλο Κόμπι Μπράιαντ.

Ήταν το πρώτο παιχνίδι στο Staples Center για τους Λέικερς, από την ημέρα που έφυγε ο Κόμπι Μπράιαντ και όπως ήταν φυσικό όλοι «λύγισαν». Στο Λος Άντζελες Λέικερς – Πόρτλαντ Μπλέιζερς ο κόσμος αλλά και η ομάδα είπαν το δικό τους, ξεχωριστό, αντίο στον ένα και μοναδικό Κόμπι Μπράιαντ.

Τα φώτα έσβησαν και μέσα σε μια ατμόσφαιρα που κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει τιμήθηκε η μνήμη του Μπράιαν αλλά και της κορούλας του Τζιάνα.

"Rest In Peace to the late, great Kobe Bryant." pic.twitter.com/jmqQMVC2UO

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020