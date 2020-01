«Θέλω να πεθάνω νέος, να περάσω στην αθανασία» είχε πει ο Κόμπι Μπράιαντ

Σόκαρε η αποκάλυψη του πρώην σταρ του ΝΒΑ Τρέισι Μακ Γκρέιντι για όσα του είχε εκμυστηρευτεί σε ανύποπτο χρόνο ο Κόμπι Μπράιαντ.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Μακ Γκρέιντι στο ESPN, ο Κόμπι Μπράιαντ, του είχε πει στην αρχή της καριέρας του «θέλω να πεθάνω νέος, θέλω να περάσω στην αθανασία»

«Μου έλεγε “θέλω να πεθάνω νέος, θέλω να περάσω στην αθανασία. Θέλω να κάνω την καριέρα μου, να γίνω και καλύτερος από τον Μάικλ Τζόρνταν και θέλω να πεθάνω νέος… Και τότε σκεφτόμουν ότι ήταν τελείως τρελός που τα έλεγε αυτά» είπε ο Μακ Γκρέιντι δηλώνοντας «συντετριμμένος» με τον χαμό του 41χρονου Κόμπι.

Tracy McGrady was in tears recalling young Kobe’s words:

“I thought he was crazy. He used to say, ‘I wanna die young. I wanna be immortalized.'” (via @Rachel__Nichols) pic.twitter.com/7XrVnde9TV

— SportsCenter (@SportsCenter) January 27, 2020