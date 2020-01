Ανασύρθηκαν τρεις σοροί από το μοιραίο ελικόπτερο που επέβαινε ο Κόμπι Μπράιαντ

Τις σορούς τριών ατόμων από το ελικοπτέρου επέβαινε ο Κόμπι Μπράιαντ ανέσυραν πριν από λίγο οι υπηρεσίες που έχουν επιληφθεί με τη διαχείριση του δυστυχήματος.

Η έρευνα για τους υπολοίπους συνεχίζεται. Νωρίτερα είχαν ταυτοποιηθεί και τα εννέα θύματα του δυστυχήματος.

Νεκροί είναι ο Κόμπι Μπράϊαντ η 13χρονη κόρη του Τζιάνα, η προπονήτριά της Κριστίνα Μόσερ, ο προπονητής του κολεγιακού μπέιζμπολ του Orange County Τζόνι Αλτομπέλι, η γυναίκα του Κέρι και η κόρη του Αλίσα. Τα τελευταία θύματα που ταυτοποιήθηκαν είναι η Πέιτον Τσέστερ, συμπαίκτρια τής Τζιάνα και η μητέρα της Σάρα, καθώς και ο πιλότος Αρα Ζομπαγιάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, το δυστύχημα οφείλεται στην έντονη ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή, ενώ τοπικοί αξιωματούχοι, δήλωσαν ότι οι πυροσβέστες έλαβαν κλήση λίγο πριν τις 21:37 (ώρα Ελλάδας) για το δυστύχημα, που προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα λόφο.

Σύμφωνα με τους «Los Angeles Times», που επικαλούνται αστυνομική πηγή, η έλλειψη ορατότητας ήταν τέτοια, που η αστυνομία του Λος Άντζελες είχε αφήσει τα δικά της ελικόπτερα στο έδαφος μέχρι το απόγευμα, οπότε και καθάρισε ο ουρανός.

Από το Orange Coast College, ένα Πανεπιστήμιο στην Orange County, δήλωσε ότι ο 56χρονος προπονητής του μπέιζμπολ, Τζον Αλτομπέλι ήταν στο ελικόπτερο. Το CNN ανέφερε ότι η γυναίκα του, Κέρι και μία από τις δύο κόρες τους, η Αλίσα, επέβαιναν επίσης στο αεροσκάφος.

It is with the heaviest of hearts that we announce the passing of Orange Coast College head baseball coach John Altobelli. He was a coach, a colleague, a mentor and a friend at OCC for 27 years.

Νεκρή από τη συντριβή είναι επίσης η Κριστίνα Μάουζερ, βοηθός προπονητή σε ομάδα μπάσκετ ιδιωτικού σχολείου στην Orange County.

Ο πιλότος του ελικοπτέρου ήταν ο Ara Zobayan, ένας έμπειρος πιλότος, που είχε εκπαιδεύσει πολλούς άλλους.

Friends have identified the pilot as

Ara Zobayan. He taught aspiring heli pilots to fly and was very much loved in the aviation community. They wrote “rest easy as you take your final flight to heaven.”@KTLA #KobeBryant pic.twitter.com/8pQh9eNJTk

— Christina Pascucci (@ChristinaKTLA) January 27, 2020