Australian Open: Ο Κύργιος μπήκε στο γήπεδο με φανέλα του Κόμπι Μπράϊαντ

Τιμώντας την μνήμη του Κόμπι Μπράϊντ, ο οποίος σκοτώθηκε εχθές σε αεροπορικό δυστύχημα όταν συνετρίβη το ελικόπτερο του, ο Νικ Κύργιος μπήκε σήμερα στην «Rod Laver Arena», φορώντας μία φανέλα του αείμνηστου Αμερικανού μπασκετμπολίστα με τον εμβληματικό αριθμό 8. Μάλστα ο Κύργιος έκανε προθέρμανση με αυτήν την φανέλα στην πλάτη.

Ο Ελληνοαυστραλός, αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τον Ράφα Ναδάλ στον προημιτελικό του Australian Open, που διεξάγεται στην Μελβούρνη, με τον Ισπανό επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης να προηγείται 1-0 στα σετ (6-3).

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, στις οθόνες του γηπέδου προβλήθηκε ένα μικρό βίντεο, αφιερωμένο στον Κόμπι Μπράϊαντ.

Missed the warm-up?@NickKyrgios paid homage to the late Kobe Bryant 8⃣💔#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/kTKniTJykw

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020