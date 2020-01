LIVE η συγκέντρωση έξω από το Staples Center για τον Κόμπι Μπράιαντ – Θρήνος στα γήπεδα του ΝΒΑ

Σοκαρισμένος ο πλανήτης από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιντ και φίλαθλοι συγκεντρώνονται έξω από το Staples Center!

Ο θρύλος του αμερικάνικου μπάσκετ “έφυγε” ακαριαία, όπως αναφέρουν όλα τα δημοσιεύματα και από την πρώτη στιγμή συγκεντρώνονται φίλοι των Λος Άντζελες Λέικερς έξω από το Staples Center για να θρηνήσουν για την απώλειά του.

Η οδύνη είναι μεγάλη και για το λόγο αυτό άπαντες θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών. Οι περισσότεροι κλαίνε, όλοι φοράνε φανέλες των Λέικερς, ενώ ενημερώνονται συνεχώς για όλες τις εξελίξεις από το διαδίκτυο.

LIVE από το ESPΝ η συγκέντρωσή τους:

Στο μεταξύ, το παιχνίδι των Νάγκετς με τους Ρόκετς διεξάγεται κανονικά, με τους παίκτες των ομάδων να είναι συντετριμμένοι από την είδηση του θανάτου του Κόμπε Μπράιαντ.

Ενόσω είχε ξεκινήσει μάλιστα ο αγώνας, η κάμερα έπιασε τον Τάισον Τσάντλερ να είναι δακρυσμένος στον πάγκο και να κουνάει το κεφάλι του, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Ο Πι Τζέι Τάκερ από την πλευρά του, τίμησε την μνήμη του “Black Mamba” με ένα μήνυμα πάνω στα παπούτσια του. “RIP KB” και “Love you, KB24” έγραφε χαρακτηριστικά.

A moment of silence for Kobe Bryant before tip-off between the @spurs and @Raptors. pic.twitter.com/D3f6VXNMfm

— Sportsnet (@Sportsnet) January 26, 2020