Νεκρός ο Κόμπι Μπράιαντ: Οι πρώτες εικόνες και βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας

Τραγικό θάνατο φέρεται να έχει βρει ένας από τους κορυφαίους παικτών όλων των εποχών στο NBA, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις ΗΠΑ, ο Κόμπι Μπράιαντ, έχει χάσει τη ζωή του σε πτώση ελικοπτέρου.

Οι πρώτες εικόνες από το συμβάν.

Former NBA super star and 5-time NBA champion Kobe Bryant is reportedly among the five people confirmed dead, after the helicopter they were traveling crashed in #Calabasas , Los Angeles. pic.twitter.com/2DYAx2p3yx

