Παγκόσμιο σοκ: Νεκρός ο Κόμπι Μπράιαντ μετά από συντριβή του ελικοπτέρου του [εικόνες & βίντεο]

Νεκρός είναι ο θρυλικός μπασκετμπολίστας του NBA, Κόμπι Μπράιαντ.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη όταν έπεσε το ελικόπτερό του και εκτός από αυτόν σκοτώθηκαν και οι άλλοι τέσσερις επιβάτες του ελικοπτέρου εκ των οποίων αναφέρεται ότι η μία είναι η κόρη του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας επρόκειτο για ένα ελικόπτερο τύπου Sikorsky S-76 και μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί τι προκάλεσε την πτώση του.

BREAKING: Kobe Bryant Has Died In A Helicopter Crash https://t.co/42oINV9ZUU

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020