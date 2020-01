Εκτακτο: Παγκόσμιο σοκ: Νεκρός ο Κόμπι Μπράιαντ μετά από συντριβή του ελικοπτέρου του [εικόνες]

Νεκρός φαίνεται να είναι ο θρυλικός μπασκετμπολίστας του NBA, Κόμπι Μπράιαντ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το TMZ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως έπεσε το ελικόπτερό του και εκτός από αυτόν σκοτώθηκαν και οι άλλοι τρεις επιβάτες του ελικοπτέρου. Για την ώρα η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από καμία άλλη πηγή.

BREAKING: Kobe Bryant Has Died In A Helicopter Crash https://t.co/42oINV9ZUU

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020