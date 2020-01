Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέρει πολύ καλά να ξεσηκώνει το κοινό! Ο περσινός MVP του ΝΒΑ βρέθηκε στους The Paris Ring Finals και όταν άκουσε από τα μεγάφωνα τη μουσική, άρχισε να χορεύει ξεσηκώνοντας το πλήθος.

Αρκετοί άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «Giannis, Giannis» και οι Μπακς ανέβασαν το στιγμιότυπο στον λογαριασμό τους στο Twitter!

Ο «Greek Freak» είναι στη Γαλλία ενόψει της αναμέτρησης των Μπακς με τους Σάρλοτ Χόρνετς την Παρασκευή (24/01, 22:00) στο πλαίσιο της World Tour του ΝΒΑ.

When @Giannis_An34 visits The Paris Ring Finals…it turns all the way UP!!#theparisring | #nikebasketball pic.twitter.com/8o0ycUp7Bj

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 22, 2020