Άγιο είχε ο Σέρχιο Ρομέρο που δεν έπαθε το παραμικρό μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε το πρωί της Δευτέρας κοντά στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Lamborghini την οποία οδηγούσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες πέρασε κάτω από το κάγκελο στην άκρη του δρόμου και με τη «φάτσα» προς τα δέντρα εκτός ορίων σταμάτησε.

Ο Ρομέρο που βρισκόταν εντός του οχήματος κατάφερε να βγει δίχως τραυματισμούς όπως γνωστοποίησε η η ομάδα του Μάντσεστερ για το περιστατικό…

Sergio Romero has been involved in a car crash near to Carrington. #mufc say he has suffered no injuries #mulive [mirror] pic.twitter.com/G4DRKbydzs

— utdreport (@utdreport) January 20, 2020