Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο παλαίμαχος επιθετικός της Γιουβέντους, Πιέτρο Αναστάζι, ο οποίος σκόραρε με την εθνική Ιταλίας στον τελικό του EURO του 1968, όπως γνωστοποίησε ο σύλλογος από το Τορίνο.

«Είναι μια θλιβερή μέρα για τη Γιουβέντους, το ιταλικό ποδόσφαιρο και για όσους τον γνώριζαν. Ο Πιέτρο Αναστάζι μας άφησε στην ηλικία των 71 ετών» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η «γηραιά κυρία».

An unforgettable champion has left us in Pietro Anastasi; one of the icons for the Bianconeri in the 70’s. Juventus expresses its heartfelt condolences.https://t.co/cY77ls7r1x pic.twitter.com/MqlCpLhitS

