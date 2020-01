Καταγγελία στην Παγκόσμια Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών έκανε ο παίκτης του Άρη, Άλεξ Μενέντεθ, ζητώντας να προπονείται ξανά με τους συμπαίκτες του και όχι με ατομικό πρόγραμμα εκτός ομάδας.

Την ίδια ώρα σάλο έχει προκαλέσει ένα βίντεο που ανέβασε στα social media, η FIFPRO (Παγκόσμια Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών) και αφορά την κατάσταση που φέρεται επικρατεί στον Άρη και τη συμπεριφορά του απέναντι στον ποδοσφαιριστή, Αλεχάνδρο Μενέντες.

Η FIFPRO κινητοποιήθηκε άμεσα στην καταγγελία του Μενέντεθ, καλώντας τους Καρυπίδη και Χαριστέα να σταματήσουν την κακομεταχείριση του Ισπανού ποδοσφαιριστή!

Όπως αναφέρει στο δημοσίευμά της η FIFPRO, η ΠΑΕ Άρης έχει να καταβάλει τους μισθούς του ποδοσφαιριστή από τον Ιούλιο του 2019, ενώ του έχουν δώσει την εντολή να προπονείται υποχρεωτικά δύο φορές την ημέρα μόνος του (σ.σ. στις 7:30 το πρωί και στις 15:00 το μεσημέρι). Μάλιστα, συμπληρώνει ότι δεν υπάρχει παρουσία προπονητή ή γιατρού που είναι υποχρεωτική.

«Ο ελληνικός σύλλογος αναγκάζει τον παίκτη να αποχωρήσει από τώρα με το να μην του πληρώνει τους μισθούς και με το να προπονείται μακριά από τους συμπαίκτες του. Η συμπεριφορά του Άρη δεν είναι αποδεκτή . Κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής έχει το άρρηκτο δικαίωμα να πληρώνεται στην ώρα του και να προπονείται μαζί με τους συμπαίκτες του» είπε ο γενικός γραμματέας της FIFPRO Τζόνας Μπάερ Χόφμαν.

Greek 🇬🇷 club @ARIS__FC must immediately stop 🛑abusive treatment of Spanish 🇪🇸 player Alex Menendez 😡

Read more: https://t.co/8GgWQFyxja@afefutbol #trainingalone #nonpayment pic.twitter.com/zZ1CQaOeWd

— FIFPRO (@FIFPro) January 15, 2020