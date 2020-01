Ο Κίκε Σετιέν φέρεται να είναι ο «εκλεκτός» της διοίκησης της Μπαρτσελόνα για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας. Οι διοικούντες την ομάδα της Βαρκελώνης αποφάσισαν στη διάρκεια του σημερινού πολύωρου συμβουλίου ότι ο πρώην προπονητής της Μπέτις θα είναι ο διάδοχος του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο.

Για πολλούς, η πρόσληψη του Κίκε Σετιέν από την Μπαρτσελόνα αποτέλεσε έκπληξη, για κάποιους άλλους όμως, αποτελεί την ιδανική επιλογή, γιατί, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σήμερα η ισπανική εφημερίδα Marca «λίγοι προπονητές ταιριάζουν στη φιλοσοφία της Μπαρτσελόνα όπως ο νέος προπονητής της. Ο Ενρίκε Σετιέν Σολάρ έχει μπροστά του τη μεγάλη ευκαιρία της ζωής του».

Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!

➕ INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1 pic.twitter.com/IkhzFGyxHf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020