Ο διάλογος Αντετοκούνμπο-Κάρι που «έβαλε φωτιά»: Έλα φίλε, ας το κάνουμε

Οι Μπακς δεν είχαν κανένα πρόβλημα να κυριαρχήσουν κόντρα στους Ουόριορς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει την ευκαιρία να συναντήσει τον Στεφ Κάρι.

Οι δυο τους είχαν μια ξεχωριστή σχέση από το All Star Game και με την ευκαιρία βρέθηκαν ξανά και είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να τα πουν, με τον Κάρι να δίνει και μια φανέλα στον Αντετοκούνμπο με ένα μακροσκελές μήνυμα.

Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν τα λόγια του Κάρι που φαίνεται να λέει στο βίντεο και… έβαλαν φωτιά στα αμερικάνικα δημοσιεύματα για το ενδεχόμενο να γίνουν κάποτε συμπαίχτες στο Γκόλντεν Στέιτ. Ο Κάρι φαίνεται να λέει, «έλα φίλε, ας το κάνουμε».

“Come to the Dubs.” – Steph, probably 😂 pic.twitter.com/PZRc8179JZ

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 9, 2020