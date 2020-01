Ο Τσιτσιπάς είχε νεύρα: Χτύπησε κατά λάθος τον πατέρα του και τα άκουσε από τη μάνα του [εικόνες & βίντεο]

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν συγκράτησε τα νεύρα του μετά την απώλεια του πρώτου σετ από τον Νικ Κύργιο.

Χτύπησε με την ρακέτα του τον πάγκο και στην συνέχεια με τη ρακέτα του χτύπησε και τον πατέρα και προπονητή του Απόστολο στο δεξί χέρι!

Here’s the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!

(@ATPMedia @primevideosport 📹) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh

— JC 🎾. (@Joe__Tennis) January 7, 2020