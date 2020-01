Μεγαλοπρεπές στοπ των Σπερς στου Μπακς του Αντετοκούνμπο με 126-104

Oι Σπερς… εκτέλεσαν (126-104) τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (24 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ) και τους Μπακς, φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη. Πρώτος σκόρερ ο ΝτεΡόζαν με 25.

Πήγαν στο Σαν Αντόνιο, έχοντας 5 σερί νίκες, αλλά ο Πόποβιτς τους έβαλε στοπ!

Οι Σπερς επικράτησαν με το εντυπωσιακό 126-104 των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και ανέβηκαν στο 15-20. Τα ελάφια έπεσαν στο 32-6 και συνεχίζουν να είναι στην πρώτη θέση του ΝΒΑ.

Ο γηπεδούχοι έλεγχαν το ματς, μπαίνοντας στην 4η περίοδο, με τον Μιλς να γράφει το 117-103 και να καθαρίζει το ματς, 3 λεπτά πριν το τέλος.

Ο Greek Freak πλησίασε το triple double, αφού είχε 24 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ (3 κλεψίματα και 1 μπλοκ), ενώ από 15 πρόσθεσαν οι Χιλ, Μίντλετον κα ΝτιΒιτσέντζο.

Από την άλλη για την ομάδα του Σαν Αντόνιο ο ΝτεΡόζαν μέτρησε 25, ο Μιλς 21 (6/10 τρίποντα) και ο Όλντριτζ με τον Γκέι είχαν από 17.

Οι νικητές είχαν 19/35 τριποντα, ενώ οι ηττημένοι σούταραν με 15/45. Ο Γιάννης είχε 0/5 τρίποντα.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-22, 65-52, 91-81, 126-104.

A near triple-double from The Greek Freak:

24 PTS | 12 REB | 8 AST | 3 STL pic.twitter.com/xZNL6MxSFt

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 7, 2020