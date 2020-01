Κύπελλο Αγγλίας: Τα πιτσιρίκια της Λίβερπουλ απέκλεισαν την Έβερτον με γκολάρα

Η Λίβερπουλ δεν χάνει ούτε με τα… δεύτερα απέναντι στην Έβερτον, παρέμεινε αήττητη εδώ και μια δεκαετία στα ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ και την απέκλεισε (1-0) από τη συνέχεια του FA Cup.

Τι κι αν έπαιζε με ενδεκάδα που αριθμούσε 23 χρόνια μ.ο. ηλικίας; Τι κι αν η αντίπαλος της είχε κρατήσει όλα τα αστέρια της στο βασικό σχήμα; Η παράδοση που έχει χτίσει η Λίβερπουλ απέναντι στην Έβερτον υπερβαίνει αγωνιστικών συνθηκών και ξεπερνά πλέον το χρονικό όριο της δεκαετίας.

Τελευταία φορά που τα Ζαχαρωτά πανηγύρισαν νίκη στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ ήταν στις 17 Οκτωβρίου του 2010 και στο Άνφιλντ στις 27 Σεπτεμβρίου του 1999. Έκτοτε, το φράγμα των Reds μοιάζει αξεπέραστο, ακόμα κι αν η αρμάδα του Κλοπ είχε ανάγκη το rotation και παρέταξε έξι παίκτες από την Κ-23 απόψε. Το τελικό 1-0 είναι το επισφράγισμα της πολυετούς ανωτερότητας της Λίβερπουλ, αλλά και της πειστικής νέας φουρνιάς που έρχεται. Ο αρχηγός της β’ ομάδας, άλλωστε, ο 18χρονος Κέρτις Τζόουνς ήταν αυτός που έκρινε το ματς, καθηλώνοντας κάθε φίλαθλο με το εξωπραγματικό σουτ, με το οποίο άνοιξε λογαριασμό ως μέλος της ανδρικής ομάδας. Και δεν ήταν μόνος του, αφού οι Λαρουσί, Έλιοτ, Κιριβέλα, Φίλιπς και Ουίλιαμς έκλεψαν την παράσταση και βοήθησαν την Λίβερπουλ να προκριθεί στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

1-0 by scouser Curtis Jones against Everton at Anfield. 18 years old!

pic.twitter.com/5EUz2NRWN9

— Viktor Fagerström (@ViktorFagerLFC) January 5, 2020