Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε… Μάικλ Τζόρνταν και πέταξε για το δεύτερο γκολ της Γιουβέντους κόντρα στη Σαμπντόρια!

H Γιουβέντους προηγήθηκε στη Γένοβα με γκολάρα του Πάουλο Ντιμπάλα στο 19ο λεπτό, δέχθηκαν την ισοφάριση στο 35′ από τον Καπράρι και πήραν ξανά το προβάδισμα στο 45′, όταν ο CR7 απογειώθηκε, έμεινε στον αέρα, πέρασε πάνω από τον αντίπαλο και σκόραρε με κεφαλιά!

Σύμφωνα με το Sky Italia, o Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε άλμα 71 εκατοστών για να φτάσει στα 2,56 μέτρα ύψος προκειμένου από εκεί να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της αντίπαλης ομάδας – χαρίζοντας και τη νίκη στην ομάδα του.

Η εικόνα στις φωτογραφίες και τα βίντεο αποτυπώνει το εξωπραγματικό του άλματος για ποδοσφαιριστή καθώς η μέση του Πορτογάλου σούπερ σταρ βρέθηκε στη στο κεφάλι του αντιπάλου του που μάταια προσπάθησε να τον εμποδίσει.

Cristiano Ronaldo literally suspended in the air to get this goal. Watch the Slo-mo 😱😱🐐 pic.twitter.com/QJYqVvqtcp

— Obiora With Another (@OBIORAOFFICIAL) December 18, 2019