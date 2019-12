Η Γιουβέντους άνοιξε το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Serie A (σε λίγες ημέρες παίζει με την Λάτσιο για το ιταλικό Σούπερ Καπ) αγωνιζόμενη στο Λουίτζι Φεράρις της Γένοβας και πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στην Σαμπντόρια χάρη σε δύο εκπληκτικά γκολ ως προς την εκτέλεση και την έμπνευση των σκόρερ.

Ο Πάουλο Ντιμπάλα ήταν εκείνος που έβαλε μπροστά στο σκορ τους πρωταθλητές Ιταλίας με ένα τρομερό μονοκόμματο αριστερό σουτ στην κίνηση από μακρινή μπαλιά του Σάντρο ενώ μετά την ισοφάριση του Καπράτι από πλευράς Γενοβέζων, ήταν η σειρά του Κριστιάνο Ρονάλντο να μιλήσει.

Και όχι απλά μίλησε αλλά βρυχήθηκε, με τον Πορτογάλο να αποδεικνύει πως το “35” που θα γράφει τον Φεβρουάριο του 2020 δίπλα στην ηλικία του θα είναι ένα απλά ένα νούμερο και τίποτα παραπάνω.

Cristiano Ronaldo literally suspended in the air to get this goal. Watch the Slo-mo 😱😱🐐 pic.twitter.com/QJYqVvqtcp

