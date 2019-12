Αγωνία για τον Ντέιβιντ Στερν: Στο χειρουργείο με εγκεφαλική αιμορραγία ο θρυλικός κομισάριος του NBA

Σε κρίσιμη κατάσταση φαίνεται ότι βρίσκεται ο ιστορικός κομισάριος του NBA, Ντέιβιντ Στερν, ο οποίος έμεινε στο πόστο του για 30 ολόκληρα χρόνια (1984-2014), οδηγώντας στη μαζική εξάπλωση του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από τον οργανισμό, ο Αμερικανός Hall of Famer βρίσκεται από χθες το βράδυ (12/12/) στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εγχείρηση στον εγκέφαλο, εξαιτίας αιμορραγίας. Ο Στέρν είναι πλέον 77 ετών.

The following statement has been issued by the NBA pic.twitter.com/XgGB65ZFTg

— NBA (@NBA) December 13, 2019