Ο Πιτίνο απασφάλισε την «βόμβα»: Θα ήθελα τον Σπανούλη στην εθνική

Επιβεβαίωσε ο Ρικ Πιτίνο τη φημολογία ότι επιθυμεί την επιστροφή του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική ομάδα.

Με ποστάρισμά του στο twitter ο ομοσπονδιακός τεχνικός παραδέχθηκε ότι το να φορέσει και πάλι τα γαλανόλευκα ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα ήταν κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτο.

Έγραψε λοιπόν χαρακτηριστικά: «Για την ιστορία, θα ήθελα πολύ να δω τον Σπανούλη στην εθνική ομάδα».

Just for the record I would love to see Spanoulis join our National team

